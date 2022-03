Décarboner les océans : à bord du premier voilier-cargo au monde

L’une des clés est que l’entreprise pilote toute la chaîne de transport et de production. Les produits acheminés d’un côté et de l’autre de l’Océan ont été pensés pour être compacts, et donc rentables dans ce modèle écologique. “Par exemple, nous ne ramenons pas le cacao en vrac, reprend Jacques Barreau. Nous ramenons ces caisses : les fèves ont été fermentées, séchées, torréfiées et broyées là-bas en Amérique latine. Elles se présentent dans ces pains compacts de 25kg beaucoup plus faciles que des sacs de vrac à stocker dans le navire. Et en plus, cela permet de conserver les arômes jusqu’à notre chocolaterie de Morlaix”.