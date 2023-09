Décarboner la culture : "un vrai sujet" dont il faut se saisir impérativement

Pour David Irle, ces projets racontent bien l’imaginaire que l’on a créé dans une partie du secteur culturel. Il faut faire rêver et donc toujours faire plus. Une tendance qui rend aujourd’hui de plus en plus complexe l’articulation entre l’envie de vendre du rêve et de fabriquer une trajectoire de soutenabilité. Nous semblons entraînés par notre société vers du plus, du spectaculaire et une forme d’impatience qui mène à cette surenchère du grandiose. Mais pour David Irle : "si l’on retourne à l’essentiel de ce qu’est la culture, l’art et le divertissement alors on se rendra compte que ce n’est pas l’artifice et la démesure technique mais autre chose que l’on recherche". Car il est vrai, depuis toujours, les artistes font rêver le public, le font déplacer sans forcément proposer des shows démesurés. Aujourd’hui de plus en plus de spectateurs retournent vers des évènements plus intimistes. Pour le secteur culturel il y a donc également de nombreux co-bénéfices dans le repositionnement vers des évènements d’envergure plus limitée.