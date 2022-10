Début en vue pour le chantier de la liaison électrique souterraine haute tension entre Rimière et Seraing

Les travaux de pose de la liaison électrique souterraine haute tension entre la future centrale TGV de Seraing et le poste électrique de Rimière à Neupré débuteront prochainement. Elia, le Gestionnaire du Réseau de Transport d’électricité, vient de l’annoncer officiellement. Il précise que cette nouvelle liaison doit permettre que l’énergie produite par la nouvelle unité de production soit transportée sur le réseau à haute tension.

Le chantier commencera au départ du poste de Rimière, sur la route du Condroz. Ce qui a d’ailleurs nécessité la réalisation d’un plan de mobilité avec la police locale et les autorités communales de Neupré. Il entrera en application le 7 novembre. Les travaux se poursuivront ensuite tronçon par tronçon vers Seraing.

La Wallonie a délivré le permis d’urbanisme en juin 2021. Mais la réalisation de cette liaison qui traversera des zones boisées reste contestée, tout comme celle de la nouvelle centrale TGV. Elia assure qu’elle veillera à la communication avec les riverains. Ils pourront notamment avoir accès à une page web dédiée au projet, à une newsletter, à une carte interactive ou encore à un numéro vert (le 0800/18.002). Elia indique aussi que les prescriptions et recommandations du permis obtenu et des études environnementales réalisées au préalable seront respectées et qu’un écologue indépendant suivra les travaux pour veiller à leur bonne exécution dans les zones dites " sensibles ".

La fin des travaux est prévue pour février 2024.