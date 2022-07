Début du troisième et dernier week-end de Tomorrowland

Le troisième et dernier week-end de Tomorrowland a démarré vendredi à Boom, en province d'Anvers. Environ 200.000 visiteurs sont attendus sur le site du festival, un chiffre comparable à celui des deux précédents week-ends. Le thème du festival de cette année est "The reflection of love".

Le programme comprend une fois de plus de nombreux grands noms. Paul Kalkbrenner, Tiësto et Hardwell, entre autres, ouvriront le festival en se produisant vendredi soir sur la scène principale, haute de 53 mètres et large de 270 mètres. Afrojack, Bob Sinclar, Eric Prydz, Martin Garrix, Tinie Tempah et même Paris Hilton feront également danser les festivaliers depuis l'une des quatorze scènes du festival.