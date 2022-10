Début du procès du meurtrier présumé d'Amaury Delrez, le policier abattu en 2018 à Spa

Le procès du meurtrier présumé du policier Amaury Delrez s'ouvre ce lundi à Tongres.

L'accusé est un Néerlandais de 40 ans. Il devra répondre de meurtre. Mais depuis les faits il y a 4 ans, à Spa, Yvo Theunissen affirme avoir perdu la mémoire. La famille du policier abattu espère que la cour d'assises fera toute la lumière sur cette affaire.

Le drame s'était déroulé lors d'un contrôle routier le weekend du Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps en 2018. Yvo Theunissen est accusé d'avoir ouvert le feu et tué d'une balle en pleine tête ce policier spadois.

La famille, et notamment les enfants de la victime, espèrent enfin comprendre ce qui a poussé cet homme à ouvrir le feu sur Amaury Delrez. "La question qui revient constamment chez les enfants, c'est pourquoi mon papa est mort, pourquoi lui, pourquoi est-ce qu'il a été tué comme ça?" explique Aurélie Hentiens, la compagne du policier abattu. "Il y a beaucoup de questions pour lesquelles j'essaye d'apporter des éléments, mais il y en a peu auxquelles je sais répondre. J'espère, via le procès, leur apporter des réponses. Mes enfants veulent aussi savoir ce qui va se passer pour le tueur. Là aussi, j'espère pouvoir leur montrer qu'un acte aussi grave ne reste pas sans conséquences."

Le Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité annonce également une présence symbolique à l'ouverture du procès ce matin et tous les autres jours de la semaine. Et cela pour dénoncer les actes violents dont les policiers sont quotidiennement les victimes.