Début du procès "Air cocaïne", un trafic international de drogue via l'aéroport de Bierset

C'est le vrai démarrage du procès "Air cocaïne" devant le tribunal correctionnel de Liège. Il y a 15 jours, la première audience avait tourné court. L’un des principaux prévenus n’avait pas pu quitter la prison de Marche suite à une erreur administrative.

12 personnes sont poursuivies, suspectées d’avoir importé en quatre mois (entre 2020 et 2021) des centaines de kilos de cocaïne, via des vols cargo entre la Colombie, le Mexique ou Panama, jusqu'à Bierset. La drogue était dissimulée dans des conteneurs ou sur des palettes de marchandises classiques, des fleurs notamment. La cocaïne était alors chargée dans des camions, avec la complicité d’employés de la compagnie de manutention Swissport. 6 d'entre eux sont d'ailleurs poursuivis aux côtés des narcotrafiquants.

Maître Gilles Detournay est l'avocat d'un de ces travailleurs désormais licencié et poursuivi pour participation à une organisation criminelle. "Il s'agit d'une petite main à qui on reproche une complicité dans ce trafic. Lui soutient qu'il a simplement effectué un geste répété des dizaines de fois par semaine, à savoir ouvrir un volet pour que la marchandise soit chargée dans un camion. Il n'a fait que répondre à des injonctions de ses supérieurs hiérarchiques chez Swissport. Il n'était jamais amené à contrôler cette marchandise, il scannait juste un code-barre. Le seul jour où il est intervenu alors que de la cocaïne était manifestement dans des caisses, il ne savait pas ce qu'elles contenaient". Il précise que son client n'a jamais touché d'argent dans le cadre de ce trafic et qu'il plaidera l'acquittement.

Dans ce dossier, c'est à nouveau le décryptage des messages échangés par les malfaiteurs via le réseau de communication SKY ECC qui a permis de donner un coup d'accélérateur à l'enquête.