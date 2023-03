La vitamine C, on en prend généralement quand on est raplapla, pour stimuler l’organisme et retrouver du tonus. Si elle est bonne pour le moral, ses propriétés antioxydantes et énergisantes sont aussi bénéfiques pour la peau. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle fait partie des formulations de nombreux produits de beauté, particulièrement bien adaptés pour faire la transition entre hiver et printemps.

Mais vous pouvez aussi en trouver en version concentrée et en ajouter quelques gouttes chaque jour à votre crème hydratante : cela réduira les signes de fatigue et revigorera votre teint. La vitamine C est également efficace contre les rides.