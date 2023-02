Début du printemps : 1er mars ou 21 mars, pourquoi y a-t-il deux dates ?

Le printemps météorologique, comme les autres saisons météorologiques d’ailleurs, est lié aux températures. Cette saison marque, comme l’automne, la transition entre l’hiver et l’été.

Si on prend l’exemple de l’été, le maximum de chaleur se produit généralement autour de la mi-juillet et non pas au solstice d’été (le 21 juin). Pour les spécialistes, la période estivale regroupe donc les trois mois les plus chauds : juin, juillet et août.

Même chose pour l’hiver. Cette période se situe de part et d’autre du minimum de températures observé qui a lieu à la mi-janvier et regroupe : décembre, janvier et février.

Cette différence permet également de faciliter l’élaboration des statistiques. Il est d’autant plus facile pour les scientifiques, de fixer le début et la fin des saisons en début et fin de mois, (contrairement aux saisons astronomiques liées aux équinoxes).

Ainsi, les saisons météorologiques sont décalées :