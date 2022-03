Début du duo Thibaut Roland-Fanny Jandrain aux Pigeons : "On va faire confiance à la spontanéité de l’émission"

Thibaut Roland se montre aussi confiant pour la collaboration avec Fanny Jandrain à la tête du magazine conso de la RTBF.

"On est conscient que les duos trop conventionnels, avec une architecture désorganisée à l'avance, cela ne va pas marcher. Ce n'est pas ce qu'on a envie de faire donc on va faire confiance à la spontanéité de l'émission. L'avantage énorme qu'on a, c'est qu'on se connaît. Cela fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble quasi tous les jours sur le même plateau. De un, s'il y a le moindre pépin, on pourra s'en parler directement, et de deux, on a une complicité et on se connait aujourd'hui de façon beaucoup plus évidente que cela ne l'aurait été pour d'autres duos qui mettent du temps à se construire" confie-t-il.