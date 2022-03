Début du démantèlement du site de Chertal, l’un des emblèmes de la sidérurgie liégeoise

Aujourd’hui, Chertal ressemble à l’image que l’on peut se faire d’un décor de fin du monde. Au total, 180 hectares où la vie semble s’être brutalement arrêtée. Mais sur ce site presque abandonné depuis bientôt 10 ans, quelques centaines de bâtiments vont pratiquement tous disparaître. Avec eux, les célèbres poches à scories et autres objets sans valeur que les nombreux pilleurs n’ont pas emportés.

Le plus gros démantèlement jamais réalisé en Belgique

Le démantèlement exceptionnel va débuter mais il prendra 4 années. "Concrètement, il y a trois phases qui vont être mises en œuvre pour chacun des bâtiments" explique Sabine Huc, responsable communication du démantèlement de Chertal. "La première phase, c’est la phase de désamiantage. Ensuite, on va avoir la phase de curage où on va nettoyer le site de tous ses déchets. Et ensuite, la phase d’affalement. Il va y avoir des dizaines d’affalement qui vont avoir lieu. On n’est pas sur un chantier comme le haut-fourneau 6 de Seraing où là, on a fait exploser un bâtiment principal qui est parti."

Ce démantèlement, c’est l’un des plus gros jamais réalisé en Belgique. Soixante personnes y travailleront. Mais qui dit chantier d’exception dit aussi difficultés, notamment pour mettre à terre l’ancienne aciérie. "C’est un bâtiment de 65 mètres de hauteur, il n’y a pas une machine dans le monde qui existe qui sait découper ça, surtout avec les tailles des poutres qui sont là, avec les tailles des fers. On parle de fers qui ont une épaisseur de 11 à 13 centimètres. C’est vraiment énormément lourd. On va donc découper avec des chalumeaux, et on va laisser tomber tranche par tranche" précise Kris Martens, directeur général de SDC Democom, l’entreprise chargée du démantèlement de Chertal.

Certains éléments conservés