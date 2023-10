Début du chantier du tram vers Herstal : rencontre avec les riverains

Alors que les travaux ne sont pas encore terminés à Liège, le chantier du tram a commencé vers Herstal.

En 2026, ce sont presque 3 kilomètres de tracé supplémentaires qui seront aménagés entre la place Coronmeuse et la place Licourt à Herstal. Des géomètres sont en train d'établir un état des lieux précis. Mais à Herstal, les habitants craignent de vivre un scénario à liégeoise.

J'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs qu'à Liège!

A Herstal, des ouvriers ont commencé à baliser au sol le chantier du tram. Manuel Beldroegas possède la station du pneu boulevard Zénobe Gramme: "J'espère qu'ils vont nous laisser le passage à côté du rond-point pour que l'accès soit facile" confie-t-il. "J'ai ici l'éclairage qui doit venir au milieu du garage, mais j'ai discuté un peu avec les gens du tram et ils vont jeter un coup d’œil pour voir s'ils savent le mettre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite."