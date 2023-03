Début du chantier devant la gare de Namur : la mobilité sera perturbée pendant un an

Une semaine après l’inauguration de la gare des bus, c’est un nouveau chantier d’envergure qui va débuter à Namur : le réaménagement, devant la gare SNCB, de la place de la Station et du boulevard Ernest Mélot. "La gare de Namur est l’une des deux gares les plus fréquentées de Wallonie, rappelle le bourgmestre, Maxime Prévot. Aujourd’hui, quand on en sort, sur la place de la Station, le lieu est vampirisé par les voitures, ce n’est ni attractif ni agréable." Avec ce chantier, la place et sa jonction avec le boulevard Mélot seront donc dotées de trottoirs plus large, et l’îlot central sera supprimé. Les bandes de circulation seront réduites, et l’ensemble sera verdurisé, avec la plantation d’arbres. Un nouvel éclairage sera installé pour valoriser et sécuriser les lieux.