Début des travaux d'une future base spatiale dans le nord de l'Écosse

Ce projet de base spatiale s'inscrit dans la volonté du gouvernement britannique de soutenir et développer le secteur spatial national après le Brexit. L'agence spatiale britannique a ainsi financé le développement d'Orbex Prime à hauteur de 5,5 millions (6,3 millions d'euros). Les projets de sites de lancement pour petites fusées se multiplient en Europe, portés par les nombreux programmes de micro et minilanceurs et la profusion de petits satellites à mettre en orbite. Outre le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, l'Islande ou encore le Portugal avancent dans des projets pour la mise en orbite de satellites.