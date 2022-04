Début des stages de printemps sous la pluie et le froid : organisateurs et enfants s’adaptent

Les enfants sont enthousiastes et ne se préoccupent pas de la météo. C’est l’animation qui compte."C’est cool parce qu’on doit courir un peu partout, se balader, on découvre un peu l’histoire des hommes" confie Anton. "La réponse, c’est que l’homme est un australopithèque qui vient d’Éthiopie et qui s’appelle Lucie" précisent Gabryel et Colin.

Des astuces pour bien équiper les enfants

Au parc d’aventures de la Préhistoire, des activités se font à l’intérieur et d’autres à l’extérieur. Des trucs et astuces sont donnés aux parents pour bien équiper les enfants. "Pour les stages au Préhistomuseum, on a une liste de vêtements qu’il est important que l’enfant ait pour qu’il soit le plus en confort" indique Isaline Raskin, archéologue, service communication du Préhistosite. "On est dans une forêt de 30 hectares, il fait parfois un peu plus froid, un peu plus humide par rapport au village ou à la ville d’où l’enfant vient, donc ils ont leurs petits vêtements pour profiter à fond."