Début des soldes, Sum vous partage ses moments préférés (ou pas) de cette période

Qui dit début juillet, dit début des soldes d’été en Belgique. À cette occasion, Sum vous partage, dans Le 8/9, son expérience de ce sport national, les soldes.

Quand on pense aux soldes, on pense au monde, on s’imagine l’affluence que peuvent connaître les Etats-Unis lors du lancement des soldes, lors du Black Friday, heureusement nous en sommes loin. Enfin Sum nous explique même s’il y a moins de monde en Belgique, cela reste compliqué de trouver une place.

Quand j’ai commencé à chercher une place, mon fils venait de naître, quand j’ai enfin trouvé, on allait célébrer sa communion.

Heureusement, la crise économique n’impacte pas tellement les soldes. Selon Sum, c’est grâce à la petite étiquette rouge, les gens payent moins cher mais du coup achètent plus.

Sum nous explique que s’il y a moins de monde pour les soldes chez nous qu’aux États-Unis, c’est parce que là-bas, ce sont des vraies soldes. Ici seulement les pièces les moins à la mode sont soldées.

Ici, chaque année, on a l’impression que les articles soldés sont seulement ceux que tu pourrais offrir à ta belle-mère.

Si vous avez réussi à trouver une place aisément, Sum vous propose de pimenter un petit peu votre séance shopping en faisant les soldes avec un enfant de 2 ans. Un enfant qui veut être dans la poussette puis qui veut marcher, puis qui veut être dans la poussette, puis à bras, puis marcher puis crier.

Les soldes, c’est parti jusqu’au 31 juillet. Certains feront de bonnes affaires, d’autres se feront arnaquer et surtout, d’autres ne feront pas les soldes car, ils n’en ont pas les moyens ou surtout n’en ont pas besoin.