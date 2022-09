Début des chantiers pour la réparation des 19 ponts verviétois inondés

Ce pont, il est l’exemple de ce qui va se reconstruire… en mieux : " Au niveau hydraulique, tout ce qu’on peut gagner en enlevant des éléments dans l’écoulement de l’eau, c’est gagné. Et donc effectivement, quand les ponts sont très peu touchés, ils resteront comme ça et seront restaurés a minima, et quand les ponts sont touchés de façon plus flagrante, on essaie de libérer du gabarit. Donc pour certains ouvrages, notamment le pont de Nasproué et celui de la Raye, les piles intermédiaires vont disparaître et on refera un pont qui va d’un côté à l’autre sans aucune intervention dans le lit de la rivière ", détaille Vincent Servais, responsable du bureau d’études en charge de la rénovation des ponts verviétois.