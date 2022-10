Début de "Steadfast Noon" ce lundi, l'exercice de dissuasion nucléaire mené par l’OTAN au départ de la Belgique

L'exercice est présenté par l'Otan comme une "activité d'entraînement de routine et récurrente" et n'est lié "à aucun événement mondial actuel". "Steadfast Noon" implique 14 pays et jusqu'à 60 avions de différents types, dont des avions de combat de quatrième et cinquième génération, ainsi que des avions de surveillance et des ravitailleurs en vol. "Comme les années précédentes, des bombardiers américains à long rayon d'action B-52 seront de la partie. Cette année, ils partiront de la base aérienne de Minot dans l'État de Dakota du Nord (nord des États-Unis). Des vols d'entraînement auront lieu au-dessus de la Belgique, qui accueille l'exercice, ainsi qu'au-dessus de la mer du Nord et du Royaume-Uni. Aucune arme réelle ne sera utilisée", a ajouté l'Otan.

Et aucun appareil ne s'approchera à moins de 1000 km du territoire russe. Plusieurs sources ont confirmé samedi à l'agence Belga que la base de Kleine-Brogel serait le point focal de l'exercice.