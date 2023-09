Début de saison au Sounds Jazz Club au son des hard bops

Le Sounds Jazz Club rouvre ses portes à Ixelles, rue de la tulipe. Ce sont deux concerts de réouverture que Brigitte Mahaux vous propose, vendredi et samedi à 21h.

Rendez-vous au Sounds Jazz Club à Ixelles, rue de la tulipe, avec deux concerts de réouverture, vendredi 7 et samedi 8 septembre à 21h00 et, à chacun des deux concerts, un talent plus qu’en devenir à épingler. Vendredi 7 septembre, ce sera le batteur Antoine Pierre et samedi, la pianiste et compositrice, Margaux Vranken.

Un hommage joyeux aux années 60

Un hommage joyeux aux années 60 et à leurs tubes, c’est la proposition de Margaux Vranken pour son concert du samedi 9 septembre à 21H. Talentueuse, la formation de la jeune musicienne est multiple : après 10 ans plus classiques entre solfège et piano, elle est entrée dans le chœur des Jeunes de la Monnaie ainsi qu’au Conservatoire Royale de Bruxelles dans la section jazz et surtout, accompagnée de son piano. Ensuite, elle s’est envolée à Boston où elle a eu la chance d’être acceptée dans la très prestigieuse école internationale de musique : Berklee College of Music.

Fédératrice, active, entreprenante, Margaux Vranken a déjà deux disques à son actif. Son concert, un joyeux clin d’œil au jazz des années 60 de ce 9 septembre à 21h au Sounds jazz Club, elle le donnera avec des amis jazzmen : Lior Tzemach (guitare), Bart Defoort (saxophone), Victor Foulon (guitare basse) et Mimi Verderame (percussions).