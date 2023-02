Début de la tournée minérale : 16% des seniors ont une consommation "excessive" d’alcool

Chez nous, la consommation d’alcool est culturelle. On considère souvent qu’une bonne bouteille ne peut pas faire de mal. Or, ce genre d’idées induit un comportement qui, sans être toujours problématique, n’est pas spécialement bon pour la santé. Maintenant, on sait par exemple qu’au-delà de dix unités d’alcool par semaine, il existe un impact sur la santé.

Lorsque vous avez 60-70 ans, le risque de pathologie grave n’est généralement plus la première crainte. "On se dit que si ce n’est pas ça, ce sera autre chose et zut à la fin, on a bien le droit de se faire plaisir" explique Nicolas Evrard. Mais il faut bien se rendre compte qu’une consommation d’alcool trop élevée, même sans être pathologique, impacte aussi la vie au quotidien : "Cela peut susciter un mal-être diffus, des troubles du sommeil, des douleurs, sans parler des interactions médicamenteuses".