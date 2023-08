Début de la seconde session dans l’enseignement supérieur

C’est un moment que beaucoup d’étudiants du supérieur redoutent : la seconde session. Elle commence aujourd’hui. Certains étudiants y jouent leur année. "Cela fait cinq jours que je ne fais qu’étudier. J’ai envie de réussir et que mon travail paye pour avoir tous mes crédits pour l’année prochaine", confie Victor, étudiant première année en ingénieur industriel à la Haute École Louvain en Hainaut Mons.

En deuxième session, l’examen n’est ni plus dur, ni plus facile. Ce qui change parfois, c’est la manière de le corriger. "On ne peut pas réagir de la même manière en seconde session qu’en première. Une année académique est en jeu parfois en seconde session. Donc, parfois, il faut se replonger dans une copie pour voir si on peut basculer vers une réussite et éviter l’échec d’une année complète", explique David Michel, professeur de mécanique.

La seconde session durera deux bonnes semaines, avant la rentrée académique le 14 septembre.