Début de la seconde moitié du split des Elite Series LoL

ZennIT, bien que favorite pour l’emporter selon les casters, n’a malheureusement pas fait le poids. Malgré vingt premières minutes plutôt serrées et avec peu d’action, c’est Benelux United qui a su mettre un coup d’accélérateur et profiter des faiblesses des joueurs ZennIT. Une game lente de plus de 35 minutes, mais dans le contrôle, qui a permis aux quatre nouveaux joueurs de chez BLX de décrocher leur première victoire. Chacun des joueurs a pu briller à un moment donné du match et les BLX prennent donc une belle avance au classement sur leur rival bruxellois.