Concrètement, cet épisode ne sera pas le plus chaud, en comparaison de ce que nous avons vécu en juillet dernier, mais il sera plus long et la chaleur s’installera progressivement. Dès aujourd’hui, les températures maximales s’approcheront doucement des 30°C, on pourrait déjà les atteindre dans l’extrême sud du pays. Les maxima de demain devraient dépasser les 30°C dans la plupart des régions. Et par la suite, les températures gagneront un degré au fil des jours pour atteindre le pic ce dimanche avec des maxima jusqu’à 35°C, voire localement plus.

Les nuits seront également anormalement douces mais sans excès, c’est-à-dire que les températures nocturnes minimales devraient rester en dessous de 20°C. Étant donné que le ciel sera dégagé, la chaleur pourra s’évacuer du sol.

L'Institut Royal Météorologique a placé toutes les régions, sauf le littoral, sous avertissement jaune pour la chaleur jusqu'à demain soir. L'avertissement passera à l'orange à partir de jeudi.