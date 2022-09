Début de la campagne Open Cinema dans les salles flamandes et bruxelloises en octobre

Une vingtaine de cinémas, répartis dans 11 villes, participeront entre le 1er et le 6 octobre 2022 à la campagne Open Cinema, annonce lundi le Fonds audiovisuel de Flandre (VAF). Un large éventail de nouveaux films, de perles rares et de programmes inspirants sera présenté sous le slogan "Entrez et découvrez où réside la passion du cinéma".

Selon les lieux, les projections seront agrémentées d’introductions, d’ateliers, d’expositions ou encore de visites guidées. Les entrées seront soit à tarif réduit soit gratuites dans la plupart des salles obscures durant les jours Open Cinema.

À Bruxelles, les salles participantes sont les cinémas Nova, Palace, Aventure, Galeries, Cineflagey et le RITCS, tandis qu’en Flandre, il s’agit des lieux suivants : BUDA (Courtrai), Cinema Cartoon’s (Anvers), Cinema Storck (Ostende), De Cinema (Anvers), Cinema ZED (Louvain), Cinema ZED (Hasselt), Filmhuis Mechelen (Malines), KASKcinema (Gand), Lumière Antwerpen (Anvers), Lumière Brugge (Bruges), Lumière Mechelen (Malines), Netwerk Aalst (Alost), Sphinx Cinema (Gand), Studio Skoop (Gand) et The Roxy Theatre (Koersel).

Open Cinema a vu le jour avec le soutien du VAF dans le cadre du plan de relance "Vlaamse Veerkracht" ("Résilience flamande") du gouvernement flamand.

Le programme est disponible sur le site www.opencinema.be.