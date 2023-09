Début de la campagne de vaccination contre le Covid en Wallonie

Depuis ce lundi 18 septembre, vous pouvez vous faire vacciner contre le covid en vous adressant à votre médecin ou à votre pharmacien. Après Bruxelles, c’est donc la Wallonie qui a officiellement lancé sa campagne de vaccination automnale.

Le vaccin est recommandé à tous et, en particulier, aux personnes plus vulnérables, âgées de plus de 65 ans, aux femmes, enceintes, aux personnes vivant en maison de repos ou actives dans le secteur des soins de santé.

Une campagne qui démarre fort, dans certaines pharmacies, comme celle de Laurent Staquet, à Gouy-les-Piétons, où les vaccinations s’enchaînent.

Rappelons que cinq centres de vaccination seront accessibles entre le 16 octobre et le 10 novembre 2023 : à Charleroi, Tournai, Liège, Verviers et Braine l’Alleud. Toutes les informations seront disponibles sur le site www.jemevaccine.be