Début de l'édition 2022 de Nourrir Liège, le festival de la transition alimentaire

La sixième édition de Nourrir Liège, le festival de la transition alimentaire, débute ce 5 mai. L’angle choisi pour cette année est celui du rapport entre alimentation et santé.

Le QG de Nourrir Liège est installé place Cathédrale. Mais jusqu’au 15 mai, des activités sont prévues aux quatre coins de Liège.

Nourrir Liège offre une vitrine aux acteurs de la transition alimentaire. Elisabeth Gruié est la coordinatrice du festival : "Le festival Nourrir Liège, c’est vraiment un point clé, pendant 11 jours, qui permet de montrer qu’il y a beaucoup de diversité et beaucoup d’acteurs en lien avec l’alimentation locale et qui propose énormément de choses, festives aussi, pour parler de ce qu’on a dans notre assiette, comment c’est produit et pourquoi il faut manger sainement.".

La transition alimentaire ne peut pas s’envisager sans l’adhésion des citoyens. Le festival leur propose plus de soixante activités. "Le grand public peut rencontrer directement des producteurs et des productrices parce que, souvent, on ne les voit pas. Là, pendant 11 jours, ils sont présents sur la place Cathédrale, avec le marché Court Circuit de la Ville de Liège, aussi. Mais aussi, quand il y a des événements plus spécifiques, comme des grandes conférences ou des films percutants, le public peut avoir accès à des personnalités inspirantes.", explique Elisabeth Gruié.

Dans le programme, elle épingle, par exemple, également : "Beaucoup d’ateliers cuisine, faire son pain, du granola bio local, tout un tas d’astuces en fait pour apprendre à utiliser les produits locaux pour se nourrir plus sainement.".

La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

Cheville ouvrière du festival Nourrir Liège, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise est une plateforme lancée en 2013 et qui fédère des acteurs de la filière alimentaire, accompagne les nouveaux projets et promeut les initiatives dans ce domaine. Son coordinateur, Christian Jonet, explique : "La notion de ceinture fait référence à la manière dont l’alimentation des villes s’est dessinée historiquement. La ville s’alimentait en couronne : une première couronne avec les produits maraîchers, une deuxième couronne avec la production de fruits, ensuite les activités d’élevage et puis, encore plus loin, les productions céréalières. Nos territoires, évidemment, ont été extrêmement déstructurés par l’exode rural, les nouveaux modes d’habitat. L’objectif, c’était vraiment de fédérer les acteurs de l’alimentation locale et durable autour de la recréation de filières qui permettent de nourrir les Liégeois avec une alimentation locale produite dans les meilleures conditions écologiques et sociales possibles. Ça a vraiment permis d’enclencher un mouvement, une dynamique qui est assez puissante.".