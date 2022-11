Début de journée lumineux ce mardi

Le ciel s’est pas mal dégagé cette nuit et l’on conserve un léger voile nuageux qui empêche les températures de trop chuter. Il fait néanmoins plus frais ce matin que les jours précédents. Nous devrions donc retrouver du soleil et un ciel parfois laiteux ce matin, mais l’impression restera celle d’un temps calme et assez lumineux. On observe toujours un vent de sud qui souffle modérément avec des rafales de 50 km/h.