Début de grandes manœuvres militaires conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud

Les manœuvres "Ulchi Freedom Shield" marquent la reprise des entraînements de grande ampleur entre forces américaines et sud-coréennes après leur diminution du fait de la pandémie de Covid-19, et marquent aussi un échec diplomatique vis-à-vis de Pyongyang. "L’importance de cet exercice conjoint est de refonder l’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis et de consolider la structure de défense commune en banalisant […] les exercices conjoints et les entraînements sur le terrain", a déclaré le ministère de la défense sud-coréen.