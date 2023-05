Début d'incendie et grosse chaleur pour Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul : "On croise les doigts pour pouvoir réparer"

L'équipage franco-belge de la Ford Puma Rally1 #7, Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, a connu une matinée assez contrastée ce vendredi au Portugal. Ils ont d'abord signé le scratch et pris les commandes du rallye dans la première spéciale, avant d'être victimes d'un début d'incendie dans l'habitacle de leur voiture à la fin de l'ES3.

"Cela avait bien démarré ce matin, mais ensuite, le terrain s'est détruit assez rapidement, et on voit assez étrangement que ce sont les premières voitures sur la route qui font les meilleurs temps, analyse Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. Le phénomène habituel de balayage n'apparaît pas vraiment, et on dirait au contraire que la route se détruit au fur et à mesure des passages. On en a un peu fait les frais, on a eu un début d'incendie en fin de spéciale à cause de ce qui semble être un petit souci d'échappement. On n'a pas de véritable assistance ce midi, on croise donc les doigts pour pouvoir réparer avec les moyens du bord et les moyens à notre disposition. Cela mis à part, tout va bien !"