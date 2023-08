"Debussy, Résonances artistiques", une plongée dans l'univers musical imagé de Claude Debussy

Tout au long de l'été, nous vous proposons de redécouvrir les plus beaux feuilletons de Musiq3. Avec "Debussy, Résonances artistiques", plongez dans l'univers musical imagé du compositeur français. Un feuilleton réalisé en 2018 à l'occasion du centenaire de la disparition de Claude Debussy.

Ecoutez tous les épisodes sur Auvio.

J’essaie de faire autre chose, de créer des réalités ce que les imbéciles appellent impressionnisme , terme aussi mal employé que possible

- Claude Debussy

Longtemps la musique du compositeur sera considérée comme impressionniste, mot utilisé à partir de 1874 pour désigner un art que les critiques estimaient inachevé, un art en rupture avec l'époque précédente. C'est que les artistes de la Belle époque ont un besoin criant de se renouveler et de chercher de nouveaux modes d'expression. Apparaissent ainsi le cubisme, le fauvisme, l'art nouveau, l'art primitif, le futurisme et une esthétique internationale qui touchera tous les domaines artistiques, le symbolisme, esthétique à laquelle il convient de rattacher la musique de Debussy.

Cette ébullition artistique prendra fin avec la Première Guerre mondiale qui verra l'art français s'opposer avec vigueur à l'art germanique.

Debussy quitte ce monde suite à ce que l'on nommait alors le fléau de l'humanité, le cancer. Marie Curie et Wilhelm Röntgen venaient de mettre au point une technique révolutionnaire pour tenter de tuer les cellules cancéreuses, la radiothérapie nommée alors, curithérapie.

Cécile Poss vous offre une plongée dans l'univers musical si imagé de Claude Debussy, dont on commémorait en 2018 le centenaire de sa disparition.