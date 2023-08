Debussy, résonances artistiques - Episode 3 : Le renouveau

Avec "Debussy, Résonances artistiques", plongez dans l’univers musical imagé du compositeur français. Un feuilleton réalisé en 2018 à l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Debussy.

Claude Debussy s’épanouit dans le milieu symboliste qui vise la fusion des arts, la poésie devient musique et la musique se veut poème.

Les symbolistes confèrent aux femmes une double nature: il y a celle qui se veut fragile, douce, délicate et son opposé, la femme perverse, fatale, la femme avec ses longs cheveux et ses courbes.

Est-ce un hasard si l’Art nouveau apparaît à ce moment-là ? L’exposition universelle de 1889 à Paris rassemblera plus de 30 millions de personnes dont Debussy qui entre de plain-pied en contact avec la musique orientale. Une nouvelle corde à son arc, non pour en faire de l’ethnomusicologie mais bien pour changer, modifier son langage harmonique. En cette fin de XIXe siècle et début du XXe siècle, les artistes de tous horizons semblent vouloir briser les codes anciens ou plutôt ils sont en quête de renouveau.