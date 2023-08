Debussy, résonances artistiques – Episode 2 : Le symbolisme

Avec "Debussy, Résonances artistiques", plongez dans l’univers musical imagé du compositeur français. Un feuilleton réalisé en 2018 à l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Debussy.

Toute manifestation d’art arrive fatalement à s’appauvrir, à s’épuiser ; alors, de copie en copie, d’imitation en imitation, ce qui fut plein de sève et de fraîcheur se dessèche et se recroqueville ; ce qui fut le neuf et le spontané devient le poncif et le lieu commun. Une nouvelle manifestation d’art était donc attendue, nécessaire, inévitable. Nous avons déjà proposé la dénomination de symbolisme comme la seule capable de désigner raisonnablement la tendance actuelle de l’esprit créateur en art. Cette dénomination peut être maintenue.

écrit Jean Moréas dans le manifeste du symbolisme paru dans le figaro du 18 septembre 1886.

Debussy fréquentera les cercles symbolistes et on peut dire qu’il s’inscrit lui-même dans cette lignée d’artistes. A partir de 1883, il fréquente les "mardistes", ces hommes de lettres et ces artistes que Mallarmé avait pris l’habitude d’inviter chaque mardi soir chez lui. Parmi les plus célèbres figuraient Paul Claudel, Claude Debussy, André Gide, Oscar Wilde, Alfred Jarry, Paul Valéry et James Whistler.

On a souvent dit que le symbolisme manquait de chefs-d’œuvre mais s’il y en a un, c’est Pelléas et Mélisande.

confie le musicologue François Lesure.

Debussy s’empare du texte de Maeterlinck avant de présenter l’opéra en 1902. On y retrouve les grandes caractéristiques chères aux symbolistes, le rêve, le mythe, le surnaturel et le pessimisme. Ces mêmes symbolistes qui prendront un musicien comme figure inspiratrice de leur mouvement, Wagner.