Debussy, résonances artistiques : Episode 1 – L’impressionnisme

Claude Debussy est né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye dans une famille non musicienne mais qui s’intéresse beaucoup au théâtre.

Sa tante Clémentine détectant très tôt les dons musicaux du jeune Claude, ses parents, Manuel Achille et Victorine décident de lui faire prendre des cours de piano. Il intègre le conservatoire à l’âge de 11 ans et on envisage pour lui une carrière de pianiste virtuose. Ce n’est pourtant pas la voie qu’il suivra lui préférant celle de compositeur.

On m’a expliqué au conservatoire que tel accord devait être comme ceci et que tel autre devait être comme cela ; que celui-ci était un cas d’harmonie parfaite et que celui-là n’en était pas. Hier, comme aujourd’hui, je croyais et crois toujours que l’harmonie parfaite n’existe pas. Lorsqu’on m’enseignait quelque chose, j’ai toujours décidé moi-même si cela était vrai ou faux.

Confie Claude Debussy

Le compositeur décide très tôt de s’éloigner de l’harmonie classique, refusant d’être enfermé dans un cadre. Au même moment, en 1874 a lieu au 35 boulevard des Capucines dans les Studios Nadar à Paris une exposition de peintres. Leur technique choque. On considère que les traits ne sont pas définis et les œuvres inachevées. On leur assigne le qualificatif d’impressionniste. Ce terme qu’on accolera à Debussy qui dira ceci : "J’essaie de faire autre chose, de créer des réalités ce que les imbéciles appellent " impressionnisme ", terme aussi mal employé que possible, surtout par les critiques d’art." Par certains aspects musicaux, le compositeur peut être comparé aux impressionnistes mais s’il faut rapprocher sa musique d’une esthétique, c’est bien à celle du symbolisme.