Débriefing du GP d'Australie : "Avec Ferrari et Leclerc en tête des deux championnats, ça va être la folie à Imola"

Parti en pole position, Charles Leclerc (Ferrari) a survolé le Grand Prix d'Australie dimanche, marqué par l'abandon de son rival annoncé pour le titre, le champion du monde Max Verstappen (Red Bull).

Sur le tracé de l'Albert Park à Melbourne, où 420.000 spectateurs sont venus ce week-end, le Monégasque a dominé le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), deuxième, et le Britannique George Russell (Mercedes), troisième. L'autre pilote Mercedes, Lewis Hamilton, a récolté la quatrième place.



Gaëtan Vigneron débriefe ce nouveau triomphe pour Ferrari et Charles Leclerc qui arriveront à Imola avec le statut de leader des deux championnats (constructeurs et pilotes). Notre spécialiste F1 se penche aussi sur les situations particulières de Red Bull (manque de fiabilité) et Mercedes (manque de vitesse).