Déboucher un évier : Destop ou astuce bricolage ?

Les Destop et autres produits de débouchage sont à base de soude caustique, le fameux hydroxyde de sodium, qui a fait la richesse de Monsieur et Madame Solvay et maintenant de leurs héritiers qui passent le temps à compter les intérêts qui tombent. Ceci étant, on peut aussi entretenir les canalisations:

soit avec des bactéries de fosse septique,

soit avec des acides, moins néfastes pour l'environnement . Par exemple : l'a cide chlorhydrique, c'est l" esprit de sel et l'acide acétique, qui est du vinaigre très concentré. Ces acides servent aussi à récupérer les tâches jaunes sur la céramiques des gogues = les toilettes)

L'acide acétique est utilisé en solution à 80 %. Il s'achète dans les magasins de bricolage.