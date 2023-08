Débordements à New-York suite à une distribution de cadeaux de l'influenceur Kai Cenat

"J’ai personnellement vu des jeunes gens marcher en saignant de la tête et du visage, j’ai vu des jeunes pris de crises de panique, d’angoisse et d’asthme […] C’était hors de contrôle", a déclaré le chef de la police de New York (NYPD) Jeffrey Maddrey.

"Il nous a fallu un moment pour reprendre le contrôle et beaucoup de jeunes gens ont été blessés", a déploré l’officier de police.

Cela dit, de nombreuses images sur les réseaux sociaux incriminent également les forces de l’ordre new-yorkaises. En effet, de nombreux abus ont été filmés. C’est le cas de l’arrestation d’un jeune adolescent qui finit le visage en sage, après avoir été plaqué par un policier contre le pare-brise d’une camionnette qui s’est brisé.