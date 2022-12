Débordements à Bruxelles : le ministre de la Justice avance des mesures pour éviter de tels incidents, l'opposition réagit

Vincent Van Quickenborne a avancé trois mesures pour éviter que de tels incidents se reproduisent : être plus réactifs, élaborer une liste "des jeunes problématiques" et "responsabiliser les parents". "Pourquoi ne pas sabrer dans les allocations familiales !", a-t-il lancé dans une intervention uniquement applaudie par le Vlaams Belang. "Sanctionner pour leurs actes oui, stigmatiser toute une communauté, non", a-t-il toutefois nuancé. Le ministre de la Justice a par ailleurs indiqué qu'un avant-projet de loi visant à permettre une comparution devant un juge dans les cinq jours arrivera "d'ici quelques semaines" sur la table du gouvernement.

Cette intervention a fait bondir Nabil Boukili (PTB, opposition). "Vous vous êtes fait applaudir par l'extrême-droite. Savez-vous que les mamans belgo-marocaines sont allées nettoyer après ce qu'il s'est passé ?", a-t-il déclaré.

Annelies Verlinden a de son côté indiqué qu'un dispositif de sécurité était mis en place ce jeudi après-midi, alors que la Belgique et le Maroc jouent leur qualification pour les huitièmes de finale.