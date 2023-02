Deborah Geradon future nouvelle bourgmestre de Seraing : portrait

Seraing va changer de bourgmestre. Au prochain conseil communal, le 20 mars, Deborah Géradon remplacera Francis Bekaert. C’est la première fois qu’une dame prendra la tête de la cité du fer. Sa main, à écouter plusieurs politiciens des autres partis sérésiens pourrait bien avoir été forgée dans le même métal.

Déborah Géradon a 36 ans. Elle a déjà été députée wallonne. Elle a été élue avec le deuxième score tous partis confondus aux élections communales de 2018. Elle est échevine, spécialiste de l’aménagement du territoire. Elle est mère d’une petite fille. Elle a la réputation d’être ambitieuse. Elle parle d’une voix grave et assurée.

Députée wallonne

"En 2013, j’ai refusé de cumuler les postes de députée et d’échevine. J’étais une des premières à prendre ce parti. Qui trop embrasse mal étreint. Il faut arrêter cette logique de cumul. Il faut prendre un poste et l’assumer pleinement. C’est ce que j’ai fait comme échevine. Après, j’ai été élue comme parlementaire.

Au Parlement, j’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreuses matières, dont l’aménagement du territoire. Dans une ville comme Seraing, il n’y avait pas de délai quand vous introduisiez une demande de permis. On ne savait jamais quand il était donné. C’était la toute-puissance des administrations. On a fait en sorte qu’il y ait un délai de rigueur."

Une étude d’avocat sur le Cristal Park

Dans l’affaire du Cristal Park, Déborah Géradon a été administratrice de la société Immoval, aujourd’hui en faillite. Elle n’y est pas restée longtemps, mais elle a, à cette époque, fait réaliser un audit juridique pour s’assurer que tout s’y passait dans les règles. "C’était un dossier très compliqué, que personne ne maîtrisait ? Je n’avais pas toutes les infos pour comprendre. Quand on entre dans une matière, il faut tenter d’en comprendre les contours et de ne pas prendre ce qu’on nous dit pour acquis.

J’ai vraiment voulu savoir si les actes qui avaient été posés par la Ville de Seraing étaient légaux. Moi ce que je vois aujourd’hui, c’est que des intérêts de la Ville n’ont pas été respectés. On a porté plainte." La nouvelle bourgmestre regrette que ce scandale ait monopolisé l’actualité sérésienne dans l’année qui vient de s’écouler.

L’origine d’une vocation politique

Déborah Géradon fait remonter sa vocation politique à ses seize ans et à l’élection présidentielle française de 2002. Le socialiste Lionel Jospin est éliminé au premier tour et c’est le patron du Front National, Jean-Marie Le Pen qui affronte Jacques Chirac. "On a analysé les causes du succès de l’extrême droite avec notre professeur d’histoire. En France, le vote n’est pas obligatoire. Les jeunes y votent moins. Or les jeunes sont plus à gauche. Alors j’ai commencé à m’intéresser à l’intérêt de voter et j’ai tout de suite su, par mes valeurs, que j’étais de gauche."

Déborah Géradon est née à Huy. Elle a vécu à Flémalle. Elle est inscrite au PS de Jemeppe et explique être originaire de cette ancienne commune, intégrée depuis 1976 dans Seraing. "Je voudrais être la bourgmestre qui sera au cœur des quartiers pour pouvoir retrouver une image positive de Seraing. On est victimes de beaucoup de dépôts clandestins. Ça touche vraiment les sérésiens. Il y a aussi un manque de sentiment de sécurité."

La future bourgmestre sérésienne est peut-être inscrite au PS à Jemeppe, "mais elle vit à Boncelles" font remarquer ses adversaires politiques qui l'accusent à demi-mots d'être déconnectée du terrain. Déborah Géradon n'a pas souhaité commenter ce point et s'est bornée à remarquer que l'endroit où elle habite est "privé".

Une promenade à Jemeppe

Nous avons mené une petite enquête de popularité rue grand Vinâve à Jemeppe. Très peu de citoyens pouvaient citer le nom de l’actuel bourgmestre Francis Bekaert. Ceux qui connaissent celui de Déborah Géradon étaient à peine plus nombreux. Une dame note qu’avoir une femme comme bourgmestre "pour une fois, oui c’est très bien". Cette dame souligne la malpropreté du centre de Jemeppe qui, effectivement, fait triste figure : "les gens ne respectent pas le jour des poubelles. Il y a les excréments des animaux. Quand on promène son chien, il faut amener de quoi ramasser".

Un jeune couple souligne qu’il se sent en insécurité, évoque des sacs arrachés à de vieilles dames et regrette "le Jemeppe d’avant, quand il y avait du monde et des magasins autour de l’église. Aujourd’hui, c’est devenu n’importe quoi".

Un jeune homme ne savait pas que Déborah Géradon allait prendre la tête de la Ville, mais "c’était une camarade d’école. C’était une gentille fille. Elle était intelligente. Elle se démarquait des autres. Elle était calme. Elle avait la tête sur les épaules. On voit bien où elle est arrivée. Tant mieux pour elle."

Une stratège politique

A 36 ans, avoir déjà été députée wallonne, échevine et se préparer à devenir la bourgmestre d'une ville comme Seraing est un palmarès notable. Seraing était la ville d'Alain Mathot. Le domaine quasi-réservé d'un poids-lourd de la politique, indéboulonnable jusqu'à son retrait annoncé en juin 2018. Récemment, on a pu voir une alliance se dessiner entre l'actuel bourgmestre Bekaert et la deuxième socialiste sérésienne en voix, l'échevine Géradon.

Devenir bourgmestre dès 2023 est un pas vers la tête de liste aux communales de 2024 et espérer ensuite garder la place pour une législature. Déborah Géradon aura un an pour convaincre. Convaincre les membres des autres sections sérésiennes du PS de la soutenir, de faire d'elle la leader du PS municipal aux prochaines élections. Parce que d'habitude à Seraing, le bourgmestre est un affilié de la section PS du centre de Seraing. Deborah Géradon, elle, vient de Jemeppe. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on entend Déborah Géradon ménager Laura Crapanzano qui est notoirement sa rivale politique. Au jeu des notes à attribuer à d'autres personnalités politiques, la socialiste Laura Crapanzano obtient un 8/10 : elle est "une échevine brillante et investie dans sa matière".

La future nouvelle bourgmestre Géradon donne 9/10 à l'actuel mayeur Francis Bekaert "un homme de coeur". Frédéric Daerden "un président de fédération qui rassemble" reçoit 8/10. Le président Magnette reçoit la même note : "il a redonné l'espoir à un parti en grande difficulté". Jean-Claude Marcourt a 7/10 : "il a fait beaucoup pour la région liégeoise, je ne veux pas le nier". Stéphane Moreau reçoit la note la plus basse : 5/10. "Il y a des choses qui ont été faites indéniablement. J'ai connu un homme brillant et puis on a connu après toutes les dérives." André Gilles, qui est de Jemeppe comme elle, reçoit 7,5/10. C'est quelqu'un pour qui elle a "un profond respect" et c'est un homme politique dont elle a "beaucoup appris". L'ex-bourgmestre Alain Mathot reçoit 7,5/10. "Il est l'architecte du master-plan. Il a donné un nouveau souffle à Seraing". Le libéral Fabian Culot est gratifié d'un 7/10. "Il est piquant à certains moments, constructif à d'autres". Le PTB Damien Robert n'obtient qu'un 6,5/10. Deborah Géradon a "du mal avec la manière".

Accéder au poste de bourgmestre n'est pas tout. Il faut aussi pouvoir conserver ce poste après les élections communales de 2024. Pour le conserver, il vaut mieux être tête de liste. Pour obtenir la tête de liste, il faut se concilier les autres sections socialistes et donc prendre des gants avec qui pourrait avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Ceci est un épisode des grandes manoeuvres qui sont en cours au PS de Seraing.