Debbie Harry et sa relation assez particulière aux voitures

Debbie Harry, la superbe chanteuse de Blondie. Il faut dire que sa relation avec les voitures est assez particulière. Fin des années’70, ça marche très bien pour elle et pour Blondie. Ce qui ne l’empêche pas de se balader dans les rues de New York au volant d’une Chevrolet Camaro de 1967 qui est complètement déglinguée. La voiture était dans un état tellement lamentable qu’à un certain moment, elle ne roulait plus qu’en marche arrière…

Pas pratique pour rouler en ville, ni sur les autoroutes, mais Debbie Harry n’arrive pas à se séparer de ce tas de ferraille. Il faut dire qu’elle a reçu cette voiture de sa maman adoptive. Elle y tient beaucoup. Il arrive un moment où elle n’en peut plus et elle confie la Camaro à un copain pour qu’il la répare mais la Chevy est irréparable. Refusée dans une casse de voitures, la Chevrolet Camaro est traînée au bord d’une falaise et pousse la Camaro dans l’océan Atlantique. Pas très écolo comme geste !