Debbie Harry, call me Blondie

Chanteuse pour un groupe de seconde zone, elle rencontre son futur compagnon Chris Stein avec qui elle fonde Angel and The Snake en 1974, rebaptisé Blondie un peu plus tard. Chris sera son compagnon pendant 15 ans, à ce jour ils travaillent encore ensemble et sont de véritables amis. Fascinée par l’aura de Marilyn Monroe, elle construit son identité en se teignant les cheveux en blond platine. Une influence qui la suivra tout au long de sa carrière.

"Je sentais bien qu’elle jouait un personnage, Celui de la blonde légendaire avec une voix de petite fille et un corps plantureux, et que ce rôle dissimulait une grande intelligence".