Debbie et Julie Wade reviennent avec une sacrée reprise de Blind Faith et Steve Winwood

Le duo Sisters Wade fait son come-back. Les sœurs Debbie et Julie Wade, 12 et 10 ans, chantent déjà le répertoire de Patsy Cline et des Everly Brothers. Devenues musiciennes aguerries, elles s'installent à Nashville, se font remarquer lors de show-cases puis sont engagées comme groupe dans le célèbre Tootsie's Orchid Lounge, sont repérées par des cadres du label Blue Hat, et font ensuite une tournée en 1re partie du légendaire Charlie Daniels, copropriétaire du label. Leur premier album intitulé simplement "Sister Wade" sort en 1999.

sisterswaderevival.com