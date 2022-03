Débats sur la mémoire du colonialisme : "La décolonisation doit aller plus loin", plaide Unia

Par ailleurs, les lois anti-discrimination et antiracisme doivent être réévaluées périodiquement pour garantir leur application effective et favoriser un meilleur accès à la justice, relève Unia. Ces deux points sont encore entravés par la difficulté de fournir des preuves, des obstacles financiers et le faible montant des dommages forfaitaires, notamment.

Dans l’enseignement, l’histoire coloniale et son lien avec le racisme contemporain doivent faire partie intégrante des programmes scolaires.

En outre, Unia préconise de sensibiliser et former les acteurs-clefs de la société (la police et le corps enseignant mais aussi les professionnels des ressources humaines, les agences immobilières et les agences d’intérim) pour que ceux-ci prennent conscience "de la force des stéréotypes" encore véhiculés aujourd’hui.

Comprendre les mécanismes qui se dissimulent derrière les problèmes structurels d’accès à l’emploi et au logement est également incontournable pour adopter des mesures politiques ciblées.

Si la décolonisation de l’espace public constitue un premier pas, "n’oublions pas les autres domaines, comme les images véhiculées dans les médias et la culture", rappelle Unia.