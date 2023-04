Débat : y a-t-il trop de laisser-aller dans les tribunes de foot ?

Yves, un auditeur d’Anthisnes, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il y a trop de laisser-aller dans les tribunes. On y entend parfois des choses gênantes et personne n’y fait rien. Je ne trouve pas ça normal, il n’y a pas de répression. Pour moi, il faut arrêter le match et attendre que les responsables se dénoncent ou soient dénoncés. Ça ne marchera peut-être pas la première fois, mais à un moment, les vrais supporters en auront marre et vont dénoncer ceux qui ont des propos insultants. Au tennis, lorsque quelqu’un perturbe le match, on le fait sortir. On doit faire la même chose dans le football."