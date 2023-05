Débat : y a-t-il trop de journées pédagogiques ?

Thierry, un auditeur de Seraing, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne crois pas qu’il y ait trop de journées pédagogiques. J’ai travaillé comme professeur d’éducation physique et principalement comme éducateur, j’ai donc suivi deux types de formation. En éducation physique, il y avait d’excellentes formations avec des experts dans certains domaines. En tant qu’éducateur, j’ai parfois eu des formations en informatiques très intéressantes. On a eu beaucoup de formations avec des jeux, on a bien rigolé et on s’est bien amusé, mais il n’y avait pas d’intérêt par rapport à notre travail. Quand on arrive, il y a des croissants, du café et le temps qu’on démarre, il est 10 heures. À midi, on se fait un restaurant. On ne fait parfois pas grand-chose."