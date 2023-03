Débat : vous sentez-vous en insécurité en Belgique ?

Sur le site internet du ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis, l’ambassade américaine à Bruxelles y mentionne que la police belge a haussé son niveau de vigilance en raison d’une possible attaque terroriste dans le métro.

Il est recommandé aux américains de rouler fenêtres et portes verrouillées, de stationner leur voiture dans un garage ou près d’un réverbère et d’éviter de porter des bijoux et des montres de valeur. De quoi faire passer l’expression " trou à rats " utilisée par Donald Trump en 2016 pour décrire Bruxelles comme un compliment. Récemment, Noémie Happart, ex-Miss Belgique 2013, déplore de voir la ville de Liège se dégrader autant, " je suis choquée de cette ville, on dirait une ville fantôme , ça fait peur".

Qu’en pensez-vous ?

