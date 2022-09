Débat : vous préférez acheter votre pain chez un boulanger plutôt qu’au supermarché ?

Les sangliers sont encore dans le collimateur . Cette fois, ils s’en prennent aux plantations, aux élevages d’escargots… Les producteurs n’en peuvent plus. Que faire ? Y a-t-il une solution ?

La ville de Namur a acheté 10 ha de terres agricoles pour une somme de 705.000 euros. Pourquoi cet achat ? Pour accroître l’autonomie alimentaire, soutenir les petits producteurs et lutter contre les inondations. Une ville qui investit dans les terres agricoles, est-ce une bonne idée ?

L’armée a la cote. De plus en plus de postulants, de nombreux postes à remplir.. et le rôle de la ministre Ludivine Dedonder qui a donné un nouveau souffle à l’armée. A-t-elle changé l’image de l’armée auprès des Belges ? A votre avis ?