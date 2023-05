Débat : vous devez vous organiser vous-même pour vous sentir en sécurité en rue ?

Le débat se poursuit à Liège avec Marc : "C’est malheureux de devoir faire partie d’un groupe Facebook pour se sentir en sécurité. On ne devrait pas se sentir en insécurité que ça soit en ville ou à la campagne, on devrait pouvoir circuler librement, et ce n’est pas le cas. Il y a la mendicité, les toxicomanes, et la police ne sait pas être partout, en plus de ne pas avoir assez de moyens. Ma fille par exemple, préfère être au téléphone avec sa maman lorsqu’elle doit faire des trajets à pieds."

