Débat : vous arrive-t-il d’être violent ou agressif au volant ?

Les violences physiques entre automobilistes sont en augmentation. Plus de la moitié des Belges disent avoir été victimes de comportements agressifs au volant au cours de l’année écoulée. Descendre de voiture pour s’expliquer avec un autre conducteur n’est jamais une bonne idée et les conséquences peuvent être désastreuses. L’oubli du clignotant, l’utilisation du GSM au volant et le fait de s’engager dans un carrefour encombré au risque de bloquer les autres usagers sont les trois comportements qui irritent le plus les automobilistes du pays. Et vous, quel est votre comportement au volant ?

