Débat : vous arrive-t-il d’être agressif au volant ?

Notre invitée, Claude François, est coach et humoriste. Son spectacle "Y a de la joie bordel" invite à lutter contre la morosité ambiante et à enlever son costume d’adulte pour reconnecter avec son moi "enfant". Claude François estime qu’il faut développer l’autodérision, retrouver la détente et la joie. Elle donne un conseil : ne pas écouter les infos quotidiennement. Et si on arrêtait d’écouter les infos ?