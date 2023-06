Débat : voler des animaux d’élevage promis à la mort, vous pouvez le comprendre ?

Quelles idées pour l’été ? Avant l’été, on passe en revue quelques idées pour les vacances. Les lacs restent un grand classique. Direction le lac de Bambois, situé à Fosses-la-Ville entre Namur et Charleroi. Ce n’est plus seulement un site touristique, mais aussi un site naturel didactique. Où en est la situation face à la sécheresse et aux grandes chaleurs ?