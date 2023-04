Débat : vivre seul, c’est mieux qu’à deux ?

Vivre seul est devenu la norme en Belgique. Près de 36% des plus de 5 millions de ménages belges sont aujourd’hui composés d’une seule personne, soit un cinquième de plus qu’il y a 30 ans.

Dans plus de 90% des villes et communes, les personnes isolées constituent désormais le type de ménage le plus fréquent. C’est dix fois plus qu’au début des années 1990. Comment expliquer cette tendance ? Le vrai bonheur est-il de vivre seul ?

